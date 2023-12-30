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        Batman'da otomobil, yoğun siste yağmur suyu kanalına devrildi: 5 yaralı

        BATMAN'ın Beşiri ilçesinde, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yağmur suyu kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 19:36 Güncelleme: 30.12.2023 - 19:40
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        Batman'da otomobil, yoğun siste yağmur suyu kanalına devrildi: 5 yaralı
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        BATMAN'ın Beşiri ilçesinde, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yağmur suyu kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Beşiri ilçesi Kıra Dağı mevkisinde meydana geldi. Kent merkezinden Beşiri istikametine seyir halinde olan C.G. yönetimindeki 21 KE 198 plakalı otomobil, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki yağmur suyu kanalına devrildi. Kazada, sürücü ile otomobildeki E.G., Ç.G., G.G. ve Ö.G. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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