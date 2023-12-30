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        AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür'den yeni yıl mesajı

        AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, yeni yıl nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 16:04 Güncelleme: 30.12.2023 - 16:49
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        AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür'den yeni yıl mesajı
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        AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, yeni yıl nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

        Gür mesajında, 2023'ü geride bırakırken büyük umutlarla yeni bir yılı karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        2024'te kenti her alanda daha da geliştirmek ve ileriye taşımanın öncelikleri olacağını aktaran Gür, şunları kaydetti:

        "Yeni Türkiye yolunda 2053 ve 2071 vizyonlarını gerçekleştirmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Yeni yılda da zamanımızı, enerjimizi ve potansiyelimizi ilimiz ve ülkemiz için en verimli şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Batmanlı hemşehrilerimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutlar, saygı, sevgi ve muhabbetlerimizi sunarım."

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