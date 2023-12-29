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        Batman'da 171 kilo 768 gram skunk ele geçirildi

        Batman'da düzenlenen operasyonda 171 kilo 768 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 18:40 Güncelleme: 29.12.2023 - 18:46
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        Batman'da 171 kilo 768 gram skunk ele geçirildi
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        Batman'da düzenlenen operasyonda 171 kilo 768 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Aralık'ta kente yüklü miktarda uyuşturucu gireceği bilgisini aldı.

        Bu kapsamda durumundan şüphelenilen bir tırı durduran ekipler, narkotik köpeğiyle araçta yaptıkları aramada, 236 paket halinde 171 kilo 768 gram skunk ele geçirdi.

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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