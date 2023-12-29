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        Temizlik yaparken topladığı yaprakların üzerinde uyuyan köpeği, 3 saat bekledi

        BATMAN'da, belediyede temizlik görevlisi olan Serdar Yıldız, topladığı yaprakların üzerinde uyuyan köpeği rahatsız etmemek için yaklaşık 3 saat başka yerde çalıştı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 15:52 Güncelleme: 29.12.2023 - 15:55
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        Temizlik yaparken topladığı yaprakların üzerinde uyuyan köpeği, 3 saat bekledi
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        BATMAN'da, belediyede temizlik görevlisi olan Serdar Yıldız, topladığı yaprakların üzerinde uyuyan köpeği rahatsız etmemek için yaklaşık 3 saat başka yerde çalıştı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Batman Belediyesi'nde temizlik görevlisi Serdar Yıldız, 27 Aralık'ta Turgut Özal Bulvarı'nda cadde temizliği yaparken, bir noktada topladığı yaprakların üzerine gelip uyuyan sokak köpeğini fark etti. Köpeği rahatsız etmek istemeyen Yıldız, yaklaşık 3 saat boyunca farklı yerde çalıştı. O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeğin uyanıp ayrılmasının ardından Yıldız, o noktayı da temizledi. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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