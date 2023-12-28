Hasankeyf'te öğrenciler tarihi mekanları gezdi

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde köy okulunda okuyan ilkokul öğrencileri ilçe merkezindeki tarihi mekanları gezdi.

Kültür varlıklarını koruma, anlama, yaşatma ve hoşgörüyle yaklaşıp tanıtmak amacıyla düzenlenen program kapsamında Saklı İlkokulunda okuyan öğrenciler ilçe merkezinde tarihi mekanları ve müzeyi gezdi.

Öğretmenler eşliğinde gerçekleştirilen gezide öğrencilere tarihi mekanlarla ilgili bilgi de verildi.

Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı ve Arkeopark'ı gezme fırsatı bulan öğrenciler, tarihi mekanlarda hatıra fotoğraf da çektirdi.

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