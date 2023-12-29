Hasankeyf Kaymakamı İmrak köy ziyaretlerini sürdürüyor Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, köyleri ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geliyor, talepleri dinliyor.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, köyleri ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geliyor, talepleri dinliyor.

Bu kapsamda Kayıklı Köyünü ziyaret eden İmrak, vatandaşlarla bir araya geldi, talepleri dinledi.

İmrak, köyde yapımı devam eden kilitli parke taşı döşeme çalışmalarıyla ilgili de inceleme yaptı.

Ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Mustafa Güven, Kaymakamlık Yazı İşleri müdürü Ramazan Çiçek, Meclis üyesi Ömer Güzel de yer aldı.