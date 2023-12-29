Vali Canalp, Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda inceleme yaptı
Batman Valisi Ekrem Canalp, Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda incelemelerde bulundu.
Batman Valisi Ekrem Canalp, Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda incelemelerde bulundu.
Beşiri ilçesindeki ceza infaz kurumunu ziyaret eden Canalp, inceleme yaptı, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Ziyarette, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Adem Taşkın ve İl Emniyet Müdür Vekili Serkan Serin de yer aldı.
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