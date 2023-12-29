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        Vali Canalp, Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda inceleme yaptı

        Batman Valisi Ekrem Canalp, Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 15:36 Güncelleme: 29.12.2023 - 15:50
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        Vali Canalp, Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda inceleme yaptı
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        Batman Valisi Ekrem Canalp, Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda incelemelerde bulundu.

        Beşiri ilçesindeki ceza infaz kurumunu ziyaret eden Canalp, inceleme yaptı, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Ziyarette, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Adem Taşkın ve İl Emniyet Müdür Vekili Serkan Serin de yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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