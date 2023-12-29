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        Sason Devlet Hastanesi Başhekimi Karagözoğlu'na başarı belgesi verildi

        Sason Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ömer Karagözoğlu'na başarılı çalışmalarından dolayı başarı belgesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 10:14 Güncelleme: 29.12.2023 - 10:16
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        Sason Devlet Hastanesi Başhekimi Karagözoğlu'na başarı belgesi verildi
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        Sason Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ömer Karagözoğlu'na başarılı çalışmalarından dolayı başarı belgesi verildi.

        Sason Kaymakamı Murat Mete Dr. Karagözoğlu'na, sunduğu hizmetlerden dolayı başarı belgesi verdi.

        Kaymakam Mete, hastanedeki doktor sayısının artırılması, kullanılan tıbbi cihazların geliştirilmesi, daha çok hastaya hizmet verilmesi, ameliyathane ve yenidoğan yoğun bakım ünitesinin açılması, diş hekimi sayısının artırılması, gebe otelinin açılması gibi birçok yenilik yapan, bu sayede 10 birimde 25 doktor ile vatandaşlara yüksek kalitede sağlık hizmeti sunulmasına vesile olan Başhekim Dr. Karagözoğlu'na çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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