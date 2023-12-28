Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Sason'da "Şehitlere rahmet, Mehmetçiğe destek, teröre lanet" yürüyüşü

        Batman'ın Sason ilçesinde "Şehitlere rahmet, Mehmetçiğe destek, teröre lanet" yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 15:06 Güncelleme: 28.12.2023 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sason'da "Şehitlere rahmet, Mehmetçiğe destek, teröre lanet" yürüyüşü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'ın Sason ilçesinde "Şehitlere rahmet, Mehmetçiğe destek, teröre lanet" yürüyüşü düzenlendi.

        Bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde düzenlenen yürüyüş için Sason Hükümet Konağı önünde bir araya gelen katılımcılar buradan Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü.

        Burada şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu.

        Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, şehitlerin kanının hiçbir zaman yerde kalmadığını söyledi.

        12 askerin şehit olmasından duydukları üzüntüyü dile getiren Çelik, "Sason hiçbir zaman teröre ve terör yandaşlarına geçit vermemiştir." dedi.

        Yürüyüşe, Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Terk ettikleri araçları çığ altında kaldı!
        Terk ettikleri araçları çığ altında kaldı!
        Asgari ücret zammı en çok hangi sektörleri etkiliyor?
        Asgari ücret zammı en çok hangi sektörleri etkiliyor?
        Muavini ezip öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Muavini ezip öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        Dev AVM'lerden konkordato kararı
        Dev AVM'lerden konkordato kararı
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama
        "Kupayı alıp gelmek istiyoruz"
        "Kupayı alıp gelmek istiyoruz"
        3 eşini öldüren cani: Ben kadın düşmanı mıyım? İşte cezası!
        3 eşini öldüren cani: Ben kadın düşmanı mıyım? İşte cezası!
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Facianın ardından iki kritik soru
        Facianın ardından iki kritik soru
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Tesla robotu, mühendise nasıl saldırdı?
        Tesla robotu, mühendise nasıl saldırdı?
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları

        Benzer Haberler

        Sason'da öğrencilerden Şehit Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un ailesine zi...
        Sason'da öğrencilerden Şehit Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un ailesine zi...
        Hasankeyf'te öğrenciler tarihi mekanları gezdi
        Hasankeyf'te öğrenciler tarihi mekanları gezdi
        Batman'da Bıçakçı Köyünün yolları onarıldı
        Batman'da Bıçakçı Köyünün yolları onarıldı
        Sason'da `Teröre Lanet´ yürüyüşü
        Sason'da `Teröre Lanet´ yürüyüşü
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan DSİ 16. Bölge Müdürü Aksoy'a ziyaret
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan DSİ 16. Bölge Müdürü Aksoy'a ziyaret
        Sason'da sporculara malzeme desteği
        Sason'da sporculara malzeme desteği