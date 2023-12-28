Sason'da "Şehitlere rahmet, Mehmetçiğe destek, teröre lanet" yürüyüşü

Batman'ın Sason ilçesinde "Şehitlere rahmet, Mehmetçiğe destek, teröre lanet" yürüyüşü düzenlendi.

Bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde düzenlenen yürüyüş için Sason Hükümet Konağı önünde bir araya gelen katılımcılar buradan Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü.

Burada şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu.

Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, şehitlerin kanının hiçbir zaman yerde kalmadığını söyledi.

12 askerin şehit olmasından duydukları üzüntüyü dile getiren Çelik, "Sason hiçbir zaman teröre ve terör yandaşlarına geçit vermemiştir." dedi.

Yürüyüşe, Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.