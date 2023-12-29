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        TIR'da bulunan 171 kilo uyuşturucuya 2 tutuklama

        BATMAN'da durdurulan TIR'da yapılan aramada 171 kilo 768 gram skunk ele geçirildi; gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 17:05 Güncelleme: 29.12.2023 - 17:10
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        TIR'da bulunan 171 kilo uyuşturucuya 2 tutuklama
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        BATMAN'da durdurulan TIR'da yapılan aramada 171 kilo 768 gram skunk ele geçirildi; gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi sonrası harekete geçti. Ekipler, şüpheli bir TIR'ı durdurup, arama yaptı. Narkotik köpeği 'Dead' ile aramada, 236 paket halinde 171 kilo 768 gram skunk ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası 2 şüpheli, tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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