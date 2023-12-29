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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Poşete zam gelecek mi? - İş-Yaşam Haberleri

        Poşete zam gelecek mi?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2019 yılında hayata geçirilen uygulama ile 25 kuruş ücret ile satışına başlanan plastik poşetlerin fiyatlarında 2024 yılında da değişiklik yapılmayacağı kararlaştırıldı. Karara göre tüketiciler, alışveriş poşetine yeni yılda da 25 kuruş ödeyecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2023 - 16:47 Güncelleme: 29.12.2023 - 16:47
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak geri kazanım katılım payı tutarlarına ilişkin kararlar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

        Resmi Gazetede yayımlanan kararlarda, çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine için plastik poşetlerin ücretlendirilmesi, geri kazanım katılım payı, sıfır atık ve depozito konularında düzenlemeler yapıldı. Yapılan düzenlemelerde; sıfır atığın yaygınlaştırılması, sıfır atık sisteminin kurulması ve işletilmesi, döngüsel ekonomi ilkelerinin uygulanması, geri kazanımın teşvik edilmesi, plastik poşet ve tek kullanımlıkların azaltılması, geri dönüştürülmüş malzemelerin zorunlu kullanılması hedefleniyor.

        TÜKETİCİLERİN POŞETE ÖDEYECEĞİ TUTAR 25 KURUŞTA SABİT KALDI

        Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından plastik poşetlerde 2023 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak tespit edilmişti. Bu kapsamda, yeniden değerleme oranına göre plastik poşet, elektrikli ve elektronik eşya, pil, akümülatör, madeni yağ, bitkisel yağ, ilaç, lastik ve ambalajlı ürünlerden tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarları artırıldı. Bu karara göre plastik poşet geri kazanım katılım payı 60 kuruş oldu. Böylece, satıcıların piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutar 60 kuruş olacak. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 60 kuruş olarak belirlenen plastik poşet ücreti vatandaşa yansıtılmayacak. Vatandaşlar, yeni yılda da alışveriş poşetlerine 25 kuruş ödemeye devam edecek.

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