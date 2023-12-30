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        Batman'da Şehit Ali Şengül Mesire Alanı'nın açılışı yapıldı

        Batman'ın Kozluk ilçesinin Alıçlı köyünde yapımı tamamlanan Şehit Ali Şengül Mesire Alanı'nın açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 14:43 Güncelleme: 30.12.2023 - 14:43
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        Batman'da Şehit Ali Şengül Mesire Alanı'nın açılışı yapıldı
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        Batman'ın Kozluk ilçesinin Alıçlı köyünde yapımı tamamlanan Şehit Ali Şengül Mesire Alanı'nın açılışı yapıldı.

        Açılışa, Batman Valisi Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp, Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, kamu kurumlarının temsilcileri, askerler ve vatandaşlar katıldı.

        Açılışı yapılan mesire alanında fidan dikimi de yapıldı.

        Vali Canalp, alanda incelemelerde bulundu.

        Çocuk oyun grubu, oturma grupları ve barbekülerin yer aldığı mesire alanında vatandaşların özellikle yaz aylarında keyifli zaman geçirmesinin amaçlandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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