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        Batman Valisi Canalp Kozluk'ta mağaza açılışına katıldı

        Batman Valisi Ekrem Canalp, Kozluk ilçesinde el sanatları ve yöresel ürünlerin satıldığı mağazanın açılışına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 15:47 Güncelleme: 30.12.2023 - 16:41
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        Batman Valisi Canalp Kozluk'ta mağaza açılışına katıldı
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        Batman Valisi Ekrem Canalp, Kozluk ilçesinde el sanatları ve yöresel ürünlerin satıldığı mağazanın açılışına katıldı.

        Beraberinde Kaymakam Ekrem Güngör ve Belediye Başkanı Ayhan Eren ile Kozluk Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde faaliyette bulunan mağazanın açılışını gerçekleştiren Vali Canalp, daha sonra usta öğretici ve kursiyerler tarafından üretilerek satışa sunulan ürünleri inceledi.

        Canalp, usta öğreticilerinden oluşan kadın kooperatifi üyelerini tebrik etti, hayırlı kazanç diledi.

        Kaymakam Güngör de merkezin atölyelerinde üretilen kaya tuzu lambası, sabun, yöresel bebek, örgü çanta, tablo ve aşevinde hazırlanan reçel, salça gibi ürünlerin mağazada satılacağını belirtti.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İshak Aksoy da mağaza sayesinde daha önce atölyelerde yaptıkları ürünlerin gelire dönüşeceğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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