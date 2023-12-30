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        Sason Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden ilçedeki okullara antrenör desteği

        Sason Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ilçedeki okullara antrenör desteği sağlandığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 16:07 Güncelleme: 30.12.2023 - 16:36
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        Sason Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden ilçedeki okullara antrenör desteği
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        Sason Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ilçedeki okullara antrenör desteği sağlandığı belirtildi.

        Sason Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eşref Çelik, "Spor Sason Projesi" kapsamında ilçe genelinde spor seferberliği başlattıklarını belirterek, bu kapsamda özellikle beden eğitimi öğretmeni olmayan ve sportif faaliyet yapamayan uzak okullara antrenör desteğinde bulunduklarını söyledi.

        Bu okullarda okuyan öğrenciler için hafta içi ve hafta sonu antrenör görevlendirdiklerini anlatan Çelik, proje kapsamında ilçedeki sportif faaliyetlerin artması için gerekli olan tüm çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

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        Galeri

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