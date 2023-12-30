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        Batman'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Batman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 19:13 Güncelleme: 30.12.2023 - 19:17
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        Batman'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Batman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Cafer G. yönetimindeki 21 KE 198 plakalı otomobil, Batman-Siirt kara yolunun Kira Dağı mevkisinde aşırı sis nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki eşi Gül G. ve çocukları Ömer G, Çınar G, Enis G. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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