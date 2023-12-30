Batman'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Batman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Cafer G. yönetimindeki 21 KE 198 plakalı otomobil, Batman-Siirt kara yolunun Kira Dağı mevkisinde aşırı sis nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki eşi Gül G. ve çocukları Ömer G, Çınar G, Enis G. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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