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        HÜDA PAR Batman İl Başkanı Şahin'den yerel seçimlere ilişkin açıklama

        HÜDA PAR Batman İl Başkanı Davut Şahin düzenlenen basın toplantısında yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 14:05 Güncelleme: 07.01.2024 - 15:00
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        HÜDA PAR Batman İl Başkanı Şahin'den yerel seçimlere ilişkin açıklama
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        HÜDA PAR Batman İl Başkanı Davut Şahin düzenlenen basın toplantısında yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Şahin, partisinin il binasında gerçekleştirilen toplantıda gazetecilere, Türkiye genelinde parti logosu ve adaylarıyla seçime gireceklerini belirterek, "Sadece İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde Cumhur İttifakı adaylarını destekleyeceğiz." dedi.

        Batman'da il, ilçe ve belde belediye başkanları ile belediye meclis üyeliği için kendi adaylarıyla seçime gireceklerini ifade eden Şahin, "Özellikle halkımıza şu çağrıda bulunuyoruz. Halkımızın HÜDA PAR belediyeciliği ile tanışması lazım." ifadesini kullandı.

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        Galeri

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