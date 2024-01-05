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        Batman'da İl Proje Koordinasyon Merkezi açıldı

        Batman'da, Valilik ile belediye işbirliğiyle Proje Koordinasyon Merkezi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 23:29 Güncelleme: 05.01.2024 - 23:35
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        Batman'da İl Proje Koordinasyon Merkezi açıldı
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        Batman'da, Valilik ile belediye işbirliğiyle Proje Koordinasyon Merkezi açıldı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde açılan merkezde yerel, bölgesel ve uluslararası projeler değerlendirilecek.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, merkez sayesinde birçok alanda yeniliklerin olacağını söyledi.

        Canalp, şöyle konuştu:

        “Bizim bir sözümüz var; 'Batman büyükşehir olacak.' Büyükşehir olmak için yaptığınız her işin de bakış açınızın da perspektifinizin de büyük olması gerekir. Bu aynı zamanda yaptığınız işlerin de projelerin de büyük olmasını gerektiriyor. Tüm kamu kurumlarına hem proje yapma hem de yapılmış olan projelerin takibi noktasında destek vereceğiz."

        Açılışa, AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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