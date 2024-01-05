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        Batman'da, DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

        BATMAN´da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1´i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 18:22 Güncelleme: 05.01.2024 - 18:25
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        Batman'da, DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama
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        BATMAN´da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1´i tutuklandı.

        Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, örgütün Suriye´deki kamplarında eğitim görerek terör faaliyetlerine katıldıkları ve MASAK raporları ile DEAŞ´ın çatışma bölgelerine finans desteği sağladıkları belirlenen K.E. ve L.O. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından `silahlı terör örgütüne üye olma´ ve `terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet´ suçlarından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. L.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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