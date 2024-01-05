Batman'da, DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama
BATMAN´da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1´i tutuklandı.
BATMAN´da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1´i tutuklandı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, örgütün Suriye´deki kamplarında eğitim görerek terör faaliyetlerine katıldıkları ve MASAK raporları ile DEAŞ´ın çatışma bölgelerine finans desteği sağladıkları belirlenen K.E. ve L.O. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından `silahlı terör örgütüne üye olma´ ve `terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet´ suçlarından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. L.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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