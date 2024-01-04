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        Batman'da Şelale Park törenle hizmete açıldı

        Batman'da yapımı tamamlanan Şelale Park düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 21:47 Güncelleme: 04.01.2024 - 21:47
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        Batman'da Şelale Park törenle hizmete açıldı
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        Batman'da yapımı tamamlanan Şelale Park düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Batman Belediyesi tarafından Gültepe Mahallesi'nin Esentepe mevkisinde kurulan ve içerisinde yapay şelalenin de bulunduğu parkın açılış törenine Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Vali Canalp, törende yaptığı konuşmada, geçmiş dönemde kentte kişi başına düşen yeşil alan miktarının 2 metrekareden az olduğunu belirtti.

        Hayata geçirdikleri projelerle kentteki yeşil alan miktarının daha da arttığını ifade eden Canalp, "Şu anda yapmış olduğumuz 5 projenin toplamında kişi başına bir metrekare yeşil alanı daha Batman'a ilave etme imkanına kavuşacağız. Bütün projeler bittiği zaman da göreceksiniz, Batman yeşile doyan ve yeşille iç içe bir kent haline gelecek. Batman halkına bir sözümüz var, diyoruz ki, Batman büyükşehir olacak ve büyükşehire giden yolun taşlarını teker teker döşeyeceğiz." dedi.

        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu ise Batman Belediyesinin altyapı, üst yapı ve sosyal belediyecilik alanında birçok hizmeti vatandaşlarla buluşturmaya devam ettiğini söyledi.

        Batman'ın son yıllarda yapılan hizmetlerle büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığını dile getiren Nasıroğlu, şunları kaydetti:

        "Kıymetli hemşehrilerimizin de desteğiyle sürdürdüğümüz hizmet yolculuğuna az laf, çok iş diyerek devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda Batmanlı hemşehrilerimizin hizmetlerden en iyi şekilde faydalanabilmesi için değer ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Bugün Şelale Parkı'nın açılışını yaptık. Bu eserin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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