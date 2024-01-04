Batman Valisi Ekrem Canalp'tan Sason ilçesindeki köylere ziyaret Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesindeki bazı köyleri ziyaret etti.

Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesindeki bazı köyleri ziyaret etti.

Sason Kaymakamı Murat Mete ile ilçedeki Dikbayır, Dörtbölük, Kaleyolu, Sarıyayla ve Karayön köylerini ziyaret eden Vali Canalp, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Muhtarlardan da köylerin sorunları ile ilgili bilgi alan Canalp, sorunların çözümü için gereken çalışmanın yapılması talimatını verdi.

Derince Karakolunu da ziyaret eden Canalp, güvenlik güçleriyle görüştü.