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        Batman Valisi Ekrem Canalp'tan Sason ilçesindeki köylere ziyaret

        Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesindeki bazı köyleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 11:39 Güncelleme: 04.01.2024 - 11:39
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        Batman Valisi Ekrem Canalp'tan Sason ilçesindeki köylere ziyaret
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        Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesindeki bazı köyleri ziyaret etti.

        Sason Kaymakamı Murat Mete ile ilçedeki Dikbayır, Dörtbölük, Kaleyolu, Sarıyayla ve Karayön köylerini ziyaret eden Vali Canalp, vatandaşların sorunlarını dinledi.

        Muhtarlardan da köylerin sorunları ile ilgili bilgi alan Canalp, sorunların çözümü için gereken çalışmanın yapılması talimatını verdi.

        Derince Karakolunu da ziyaret eden Canalp, güvenlik güçleriyle görüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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