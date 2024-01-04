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        Batman'da rehabilitasyon ve özel eğitim alanında hizmet veren kurumlar toplantıda bir araya geldi

        Batman'da, rehabilitasyon ve özel eğitim alanında hizmet veren kurum temsilcileri düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 16:33 Güncelleme: 04.01.2024 - 16:59
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        Batman'da rehabilitasyon ve özel eğitim alanında hizmet veren kurumlar toplantıda bir araya geldi
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        Batman'da, rehabilitasyon ve özel eğitim alanında hizmet veren kurum temsilcileri düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

        Bir kafede düzenlenen toplantıda konuşan Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Batman İl Başkanı Rezan Şaşmaz, Batman'da 50 rehabilitasyon merkezi olduğunu söyledi.

        Merkezlerde yaklaşık 6 bin bireyin özel eğitim ve destek eğitimi aldığını belirten Şaşmaz, "Bu eğitimlerle işitme ve görme gibi engeli bulunanlar ile otizmli ve mental yetersizliği olan özel gereksinimli bireylere hizmet sunmaktayız." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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