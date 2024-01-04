Batman'da etiketsiz sucuk satan 2 işletmeye para cezası uygulandı
Batman'da yapılan denetimlerde, etiketsiz sucuk satışı yaptığı tespit edilen 2 işletmeye para cezası uygulandı, 160 kilogram sucuk imha edildi.
Batman'da yapılan denetimlerde, etiketsiz sucuk satışı yaptığı tespit edilen 2 işletmeye para cezası uygulandı, 160 kilogram sucuk imha edildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Alo 174 Gıda Hattı'na gelen ihbarı değerlendiren ekipler iki işletmede denetim yaptı.
Denetimlerde, etiketsiz sucuk satışı yaptığı tespit edilen iki işletmeye toplam 58 bin 468 lira para cezası uygulandı, ele geçirilen 160 kilogram sucuk imha edildi.
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