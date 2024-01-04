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        Batman'da etiketsiz sucuk satan 2 işletmeye para cezası uygulandı

        Batman'da yapılan denetimlerde, etiketsiz sucuk satışı yaptığı tespit edilen 2 işletmeye para cezası uygulandı, 160 kilogram sucuk imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 16:05 Güncelleme: 04.01.2024 - 16:15
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        Batman'da etiketsiz sucuk satan 2 işletmeye para cezası uygulandı
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        Batman'da yapılan denetimlerde, etiketsiz sucuk satışı yaptığı tespit edilen 2 işletmeye para cezası uygulandı, 160 kilogram sucuk imha edildi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Alo 174 Gıda Hattı'na gelen ihbarı değerlendiren ekipler iki işletmede denetim yaptı.

        Denetimlerde, etiketsiz sucuk satışı yaptığı tespit edilen iki işletmeye toplam 58 bin 468 lira para cezası uygulandı, ele geçirilen 160 kilogram sucuk imha edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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