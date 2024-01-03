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        Batman ve Şırnak'ta, İsrail'in saldırılarında öldürülenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

        Batman ve Şırnak'ta İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 21:36 Güncelleme: 03.01.2024 - 21:40
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        Batman ve Şırnak'ta, İsrail'in saldırılarında öldürülenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
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        Batman ve Şırnak'ta İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

        Batman'daki Ulu Cami'de yatsı namazında bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Namaz sonrası dua edildi, Fetih suresi okundu.

        - Şırnak

        Şırnak'ta Anadolu Gençlik Derneği öncülüğünde Yeni Mahalle Geylani Camisi'nde yatsı namazının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

        Cami önünde toplanan katılımcılar, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı, tekbir getirdi.

        Cami çıkışında basın açıklamasını okuyan derneğin Şırnak şubesi başkanı Erol Kılıçlı, kadın, çocuk, yaşlı demeden İsrail'in Filistinlileri katlettiğini anımsattı.

        Kılıçlı, bugüne kadar binlerce sivilin katledildiğini belirterek, duydukları üzüntüyü dile getirdi.

        Açıklamanın ardından program sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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