Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Amerika çıkarması: Hedef Evander! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Amerika çıkarması: Hedef Evander!

        Devre arası transfer çalışmalarına yoğunlaşan Galatasaray MLS ekibi Portland'da forma giyen Evander'i gündemine aldı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 16:49 Güncelleme: 03.01.2024 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ocak ayında kadroya yeni isimleri dahil etmeye hazırlanan Galatasaray, 2022-2023 sezonu yaz transfer döneminde de ilgilendiği Brezilyalı Evander'i yeniden gündemine aldı.

        2

        Yayıncı kuruluşun haberine göre, Galatasaray'ın Evander için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı bildirildi.

        3

        Öte yandan Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Ziyech'in ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği ve özellikle Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri değerlendirebileceği öğrenildi.

        4

        MLS ekibi Portland'da forma giyen orta saha oyuncusu, geçen sezon çıktığı 27 maçta 9 gol ve 4 asist üretti.

        5
        6
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İran'da art arda patlama! En az 73 ölü!
        İran'da art arda patlama! En az 73 ölü!
        İsias Oteli davası başladı!
        İsias Oteli davası başladı!
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Sahibinden'de alan adı krizi
        Sahibinden'de alan adı krizi
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        'Merkez'in hedefini tutturacağına inanıyorum'
        'Merkez'in hedefini tutturacağına inanıyorum'
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Fenerbahçe'de 3 ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de 3 ayrılık kapıda!
        Japonya'daki uçak kazasındaki detaylar belli olmaya başladı
        Japonya'daki uçak kazasındaki detaylar belli olmaya başladı
        "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı
        "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı
        Teyzesinin cenazesine gidecekti! Feci ölüm!
        Teyzesinin cenazesine gidecekti! Feci ölüm!
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        Bir ülke daha BRICS'e katıldı
        Bir ülke daha BRICS'e katıldı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        TFF Başkanlığı'nın yakın tarihi!
        TFF Başkanlığı'nın yakın tarihi!