Galatasaray'dan Amerika çıkarması: Hedef Evander!
Devre arası transfer çalışmalarına yoğunlaşan Galatasaray MLS ekibi Portland'da forma giyen Evander'i gündemine aldı. İşte detaylar...
Ocak ayında kadroya yeni isimleri dahil etmeye hazırlanan Galatasaray, 2022-2023 sezonu yaz transfer döneminde de ilgilendiği Brezilyalı Evander'i yeniden gündemine aldı.
Yayıncı kuruluşun haberine göre, Galatasaray'ın Evander için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı bildirildi.
Öte yandan Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Ziyech'in ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği ve özellikle Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri değerlendirebileceği öğrenildi.