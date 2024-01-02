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        Bakan Göktaş, Batman'da "Biz Büyük Bir Aileyiz Buluşması"na katıldı:

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadınlarımızın ekonomiye, üretime katılımlarına sonuna kadar destek olduk, olmaya devam edeceğiz. Kadın erkek fırsat eşitliğini artırarak, başta kadınlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızla başarı hikayeleri yazacağımızdan hiç şüpheniz olmasın." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 17:01 Güncelleme: 02.01.2024 - 17:01
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        Bakan Göktaş, Batman'da "Biz Büyük Bir Aileyiz Buluşması"na katıldı:
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadınlarımızın ekonomiye, üretime katılımlarına sonuna kadar destek olduk, olmaya devam edeceğiz. Kadın erkek fırsat eşitliğini artırarak, başta kadınlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızla başarı hikayeleri yazacağımızdan hiç şüpheniz olmasın." dedi.

        Bakan Göktaş, Batman'daki temasları kapsamında Necat Nasıroğlu Külliyesindeki Hatice Nasıroğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen, "Biz Büyük Bir Aileyiz Buluşması"na katıldı.

        Programda konuşan Göktaş, yeni yılın ülkeye ve tüm insanlığa hayırlar, başta Filistin olmak üzere tüm dünyaya da barış ve huzur getirmesini diledi.

        "2023’te yaşadıklarımız, gördüklerimiz, şahit olduklarımız, milletçe birlik ve beraberlik içinde olmaya ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu bize tekrar hatırlattı." diyen Göktaş, insanların "asrın felaketi"ni birbirlerine kenetlenerek atlattıklarını, yeni yılda da yaraların sarılmaya devam edileceğini belirtti.

        Göktaş, büyük bir aile olduklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu büyük ailenin fertlerinden biri olarak sizlerle birlikte olmak ve bu millete hizmet etmek, benim için büyük bir onur. Aile fertleri birbirine destek olur, birlikte çalışır, birlikte üretir ve geleceklerini birlikte inşa ederler. Devletimiz de tüm imkanlarını vatandaşları için seferber eder. Sizler birlik olmanın, kenetlenmenin gücüne dayanarak bu büyük aileyi daha huzurlu ve müreffeh günlere taşıyacaksınız. Yaşlılarımızın tecrübelerinden, gençlerimizin dinamizminden istifade etmeyi bilecek, kadın-erkek ayrım gözetmeden büyük bir aile olarak ülkemiz için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

        - "Yenilikçi programlar ve projeler geliştiriyoruz"

        Göktaş, üreten, ailesine ve ülkesine katma değer katan kadınlarla bir araya gelmekten gurur ve heyecan duyduğunu belirtti.

        "Kadınlarımızın ekonomiye, üretime katılımlarına sonuna kadar destek olduk, olmaya devam edeceğiz. Kadın erkek fırsat eşitliğini artırarak, başta kadınlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızla başarı hikayeleri yazacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Dinamik, kapsayıcı ve proaktif bir yaklaşımla sosyal hizmetler alanında yenilikçi programlar ve projeler geliştiriyoruz." ifadelerini kullanan Göktaş, Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) ve Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) faaliyet gösteren kursiyerlerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Göktaş, karşılaştıkları engellere rağmen kursiyerlerin azminin ve öğrenme isteğinin tüm kadınlara ilham verdiğini vurguladı.

        Bakan Göktaş daha sonra Vali Ekrem Canalp ve AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile kentteki girişimci kadınlara, ADEM'de kurslara katılan engelli kursiyerlere, engelli milli okçulara ve Batman hentbol takımı oyuncularına plaket takdim etti.

        Programda, Batman Valisi Canalp ve AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu da konuşma yaptı.

        ADEM müzik topluluğunun seslendirdiği türkülerle sona eren programa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, kurumlar ve siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınlarıyla gaziler, engelli bireyler ve kadınlar katıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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