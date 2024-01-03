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        Haberler Gündem İstanbul’da Ali Çiftçi silah çektiği babası tarafından vurularak öldürüldü - En son haberler

        İstanbul’da Ali Çiftçi silah çektiği babası tarafından vurularak öldürüldü

        İstanbul'da, 35 yaşındaki Ali Çiftçi adlı vatandaş silah çektiği babası tarafından vurularak öldürüldü. Polise teslim olan Erol Çiftçi, oğlunun uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu, silahla para isteyerek tehdit ettiğini söyledi. Çıkan tartışmada elinden aldığı silahla vurduğunu belirtti. Kağıthane'de meydana gelen bu konu yeni yılda İstanbul'da işlenen ilk cinayet olayı oldu

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 03.01.2024 - 20:34 Güncelleme: 03.01.2024 - 20:39
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        Babası oğlunu öldürdü!
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        Olay, saat 02.30 sıralarında Kağıthane Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre yaşanan tartışma üzerine evden ayrılan Ali Çiftçi, olay gecesi eve geri geldi.

        BABASINA SİLAH ÇEKTİ

        Önce eve alınmayan Ali Çiftçi, bir süre sonra babasının izni ile içeri girdi. İddialara göre, babasına silah çeken Ali Çiftçi para istedi. Bunun üzerine baba Erol Çiftçi, oğluyla kavgaya tutuştu. Baba Çiftçi, elinden silahı aldığı oğluna ateş etti.

        İSTANBUL'DA YENİ YILIN İLK CİNAYETİ OLDU

        Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Ali Çiftçi, olay yerinde hayatını kaybetti. Kağıthane de işlenen bu cinayet yeni yılda İstanbul’da işlenen ilk cinayet olayı oldu. Baba çağrılan polis ekiplerine teslim oldu.

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        FOTO: İHA
        FOTO: İHA

        Kağıthane'de madde bağımlısı 35 yaşındaki bir Ali Çiftçi, silah çektiği babası tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden vuruldu. Genç evde hayatını kaybederken, babası ise polisi arayarak teslim oldu. Gencin uyuşturucu parası yüzünden annesini ve babasını birçok kez darbettiği ve bıçak çektiği ortaya çıktı.

        “BİZİ UYUŞTURUCU PARASI İÇİN DARP ETTİ”

        Emniyette ifadesi alınarak işlemleri yapılan Erol Çiftçi, “kasten öldürme” suçundan adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Baba Çiftçi, ifadesinde uzun süredir oğlunun kendisinden uyuşturucu madde için para istediğini, eşini ve kendisini darp ederek küfürler savurduğunu, bu yüzden oğlunu evden kovduğunu, olay günü oğlunun tatlı sözler söyleyerek kendisine kapıyı açtırdığını ve silah çektiğini söylediği ancak çıkan arbedede silahı elinden alarak oğluna ateş açtığını söyledi. Adliyeye gönderilen baba çiftçi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #kağıthane
        #Erol Çiftçi
        #Ali Çiftçi
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