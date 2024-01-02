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        Batman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

        BATMAN´ın Gercüş ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 18:27 Güncelleme: 02.01.2024 - 18:30
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        Batman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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        BATMAN´ın Gercüş ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Gercüş ilçesi Şehit Mehmet Ali Atılğan Köprülü Kavşağı´nda meydana geldi. Batman istikametine seyir halinde olan Ramazan A. idaresindeki 06 DP 3870 plakalı otomobil ile Ersin A. yönetimindeki 54 PB 456 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler Ramazan A., Ersin A. ile Nurcan A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenilen Ramazan A. ile Nurcan A., Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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