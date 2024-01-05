Batman'da terör operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 1'i tutuklandı

Batman'da terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda ise 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe 1 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.