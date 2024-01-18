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        Batman'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Batman'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 18:09 Güncelleme: 18.01.2024 - 18:15
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        Batman'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Batman'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı.

        Adreslerdeki aramalarda, 39 tabanca, 16 namlu, 16 şarjör, uzun namlulu silah ile şarjör, 12 metal yapıştırıcı, 5 emniyet mandalı takımı, 5 icra yayı, 5 icra mili, 5 sürgü tutucu pim, 6 matkap ucu, 2 silah bakım yağı, matkap, spiral, mengene, pense, evye ve tornavida ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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