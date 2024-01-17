Hasankeyf'te satranç turnuvası düzenlendi

Hasankeyf ilçesinde satranç turnuvası yapıldı.

Hasankeyf Ortaokulu tarafından öğrencilerin zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak ve becerilerini artırmak amacıyla satranç turnuvası düzenlendi.

Düzenlenen turnuvaya 30 öğrenci katıldı.

Okulun matematik öğretmeni Yunus Orak, satrancı öğrenciler arasında yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.

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