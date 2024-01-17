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        Batman'da heyelan meydana geldi

        Batman'ın Sason ilçesinde heyelan nedeniyle bir mezra yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 21:25 Güncelleme: 17.01.2024 - 21:27
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        Batman'da heyelan meydana geldi
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        Batman'ın Sason ilçesinde heyelan nedeniyle bir mezra yolu ulaşıma kapandı.

        İlçenin Derince köyüne bağlı Yoncalı mezrası yolu, yamaçtan kopan kaya parçalarının düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.

        Yolun ulaşıma açılması için Sason İlçe Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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