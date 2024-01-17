Batman'da heyelan meydana geldi

Batman'ın Sason ilçesinde heyelan nedeniyle bir mezra yolu ulaşıma kapandı.

İlçenin Derince köyüne bağlı Yoncalı mezrası yolu, yamaçtan kopan kaya parçalarının düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.

Yolun ulaşıma açılması için Sason İlçe Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı.

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