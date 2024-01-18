Batman'da sis etkili oldu
Batman'da etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Batman'da etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Kentte dün akşam saatlerinden itibaren görülen sis, sabah yoğunluğunu artırdı.
Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü, sürücüler yolda dikkatli ilerledi.
Polis ekipleri, sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.
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