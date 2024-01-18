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        Batman'da sis etkili oldu

        Batman'da etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 11:44 Güncelleme: 18.01.2024 - 11:44
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        Batman'da sis etkili oldu
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        Batman'da etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

        Kentte dün akşam saatlerinden itibaren görülen sis, sabah yoğunluğunu artırdı.

        Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü, sürücüler yolda dikkatli ilerledi.

        Polis ekipleri, sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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