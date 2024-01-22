AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, kavgada yaralananların yakınlarını ziyaret etti AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, akraba iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada, yaralananları yakınlarını ziyaret etti.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, akraba iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada, yaralananları yakınlarını ziyaret etti.

Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür ve AK Parti Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan ile Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bıçaklı kavgada ağır yaralanan vatandaşların aileleri ile görüştü.

Geçmiş olsun dileğinde bulunan Nasıroğlu, Başhekim Feyat Tunç'tan yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Nasıroğlu, daha sonra bıçaklı kavgada hayatını kaybeden vatandaşın cenaze törenine katılarak, aile üyelerine başsağlığı diledi.