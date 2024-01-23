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        Batman'da Glütensiz Ekmek Fırını ve Kafe Projesi lansmanı yapıldı

        Batman Belediyesi tarafından Glütensiz Ekmek Fırını ve Kafe Projesi lansmanı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 16:46 Güncelleme: 23.01.2024 - 16:55
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        Batman'da Glütensiz Ekmek Fırını ve Kafe Projesi lansmanı yapıldı
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        Batman Belediyesi tarafından Glütensiz Ekmek Fırını ve Kafe Projesi lansmanı gerçekleştirildi.

        Jiyan Parkında düzenlenen törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, çölyak hastalığının Türkiye'nin de dünyanın da önemli hastalıklarından olduğunu söyledi.

        "Çölyak, glüteni vücutları sindiremeyen insanların hastalığıdır. Türkiye'de de dünyada da yayılımı yüzde 1'ler nispetinde olan, her 100 kişiden yaklaşık olarak birisinin bu rahatsızlıktan muzdarip olduğu biliniyor." diyen Canalp, Türkiye'de 154 bin, Batman'da ise 1705 kayıtlı hasta olduğunu belirtti.

        Lansmanı yapılan fırın ve kafenin çölyak ve benzeri hastalıkları karşı toplumsal bilincin oluşması açısından önemli olduğunu kaydeden Canalp, şöyle konuştu:

        "Bu tesis bittiği zaman iki şey olacak. Birincisi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza her ay 10 glütensiz ekmek ve 17 glütensiz değişik ürünü kendilerine ücretsiz olarak vereceğiz. Glüten sıkıntısı olan, ihtiyacı kendisi giderebilen, maddi durumu iyi olan vatandaşlarımız da gelip buradan 17 çeşit glütensiz ürünü temin etme imkanına kavuşacaklar."

        Programda, Batman Belediyesi tarafından hazırlanan glütensiz gıda kolileri Çölyak hastalarına verildi.

        Törene, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kamu amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, çölyak hastaları ve aileleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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