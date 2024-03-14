Batshuayi ve Meunier, Belçika Milli Takımı aday kadrosunda! Belçika Milli Takımı'nın İrlanda ve İngiltere ile oynayacağı maçların kadrosu açıklandı. Bu kadroda Fenerbahçe'nin yıldızı Michy Batshuayi ile Trabzonspor'un yıldızı Thomas Meunier de yer aldı

Habertürk Giriş: 14.03.2024 - 16:33 Güncelleme: 14.03.2024 - 16:33 facebook

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