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        Haberler Spor Futbol Batshuayi ve Meunier, Belçika Milli Takımı aday kadrosunda! - Futbol Haberleri

        Batshuayi ve Meunier, Belçika Milli Takımı aday kadrosunda!

        Belçika Milli Takımı'nın İrlanda ve İngiltere ile oynayacağı maçların kadrosu açıklandı. Bu kadroda Fenerbahçe'nin yıldızı Michy Batshuayi ile Trabzonspor'un yıldızı Thomas Meunier de yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 16:33 Güncelleme: 14.03.2024 - 16:33
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        Belçika Milli Takımı'na iki tanıdık isim
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        Belçika Milli Takımı'nın İrlanda ve İngiltere ile oynayacağı maçların kadrosu açıklandı.

        Belçika Milli Takımı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile milli takıma seçilen isimler duyurulurken, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Michy Batshuayi ve Trabzonspor'da forma giyen Thomas Meunier de kadroda yer aldı.

        İşte aday kadro:

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