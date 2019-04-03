Almanya DFB Kupası Çeyrek Final maçında Bayern Münih, 2. Bundesliga takımlarından Heidenheim'ı ağırladı. 12. dakikada Goretzka ile öne geçen ev sahibinde Süle, 13. dakikada kırmızı kart gördü. Konuk ekip, 26'da Glatzel ve 39'da Schnatterer'in golleriyle skoru lehine çevirdi. İlk yarı Heidenheim'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Bayern, 2. yarıya iyi başladı. 53'te Müller, 56'da Lewandowski ve 65'te Gnabry'nin golleriyle skor 4-2'ye geldi. Bayern Münih'in maçı bitirdiği düşünülürken konuk ekip 74 ve 77'de Glatzel'in sahneye çıkmasıyla skora dengeyi getirdi.

Karşılaşmada son sözü Lewandowski söyledi. 84. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çeviren Polonyalı, Bayern'i üst tura taşıdı.