Yeni bedelli askerlik ücreti ne oldu?

Bedelli askerlik, 2019 yılında yürürlüğe giren kanunla kalıcı olarak uygulanmaya başladı. Vatani görevini yerine getirmekten kaçınmamakla birlikte çalışmakta olduğu işini kaybetmek istemeyen gençlere, asteğmen maaşının 6 aylık tutarına karşılık gelen ücret ödemek suretiyle yükümlülüklerini yerine getirme imkânı sağlandı.

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Önceki yıllardaki uygulamaların aksine 2019’da başlatılan kalıcı bedelli askerlikte gençler ücret ödemenin yanı sıra bir aylık temel askerlik eğitimi alıyorlar.

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu Bedelli askerlik başvurusu yapanların başvurudan itibaren 2 ay içinde ücreti ödemeleri gerekiyor. Ödenecek ücret tutarı, başvurunun yapıldığı tarihteki maaş katsayısı üzerinden hesaplanıyor. REKLAM 6 AYDA BİR ZAMLANIYOR Bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına göre her 6 ayda bir zamlanıyor. Buna göre, bedelli askerlik ücretleri temmuz ayında yüzde 19,31 oranında zamlanarak 217.871 TL’ye çıkacak. TL’nin dolar karşısında değerlenmesi nedeniyle bedelli askerlik ücretinin karşılığı ocak ayında 6.155 dolar iken temmuz ayında 6.677 dolara yükseldi.

Bedelli askerlik ücreti 2019 yılı haziran ayında 31.343 TL olarak uygulandı. O tarihten bu yana 6 kat artmış oldu. Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı YOKLAMA KAÇAĞI OLANLARDAN HER AY 2.130 TL İLAVE ÜCRET ALINACAK Bedelli askerlik için müracaat edilen tarihe kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar hakkında, bu duruma düştükleri tarihten başvuru tarihine kadar her ay 2.130 TL ilave ücret alınacak. Ay kesri 1 gün dahi olsa 1 ay kabul edilerek 2.130 TL ücrete tabi olacak. GURBETÇİLER NE KADAR ÖDEYECEK?