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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yeni bedelli askerlik ücreti ne oldu? - İş-Yaşam Haberleri

        Yeni bedelli askerlik ücreti ne oldu?

        Askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerin merak ettiği yeni bedelli askerlik ücretleri belli oldu. Bu yılın ocak – haziran döneminde başvuranlardan 182 bin 609 TL bedelli askerlik ücreti alınacak. 1 Temmuz'dan sonra bedelli askerlik başvurusu yapanlar ise yüzde 19,31 oranında zam ile 217 bin 871 TL ödeyecek. HABERTÜRK'ten Ahmet Kıvanç yazdı

        Giriş: 03.07.2024 - 12:21 Güncelleme: 03.07.2024 - 12:40
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        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
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        Bedelli askerlik, 2019 yılında yürürlüğe giren kanunla kalıcı olarak uygulanmaya başladı. Vatani görevini yerine getirmekten kaçınmamakla birlikte çalışmakta olduğu işini kaybetmek istemeyen gençlere, asteğmen maaşının 6 aylık tutarına karşılık gelen ücret ödemek suretiyle yükümlülüklerini yerine getirme imkânı sağlandı.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Önceki yıllardaki uygulamaların aksine 2019’da başlatılan kalıcı bedelli askerlikte gençler ücret ödemenin yanı sıra bir aylık temel askerlik eğitimi alıyorlar.

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        Bedelli askerlik başvurusu yapanların başvurudan itibaren 2 ay içinde ücreti ödemeleri gerekiyor. Ödenecek ücret tutarı, başvurunun yapıldığı tarihteki maaş katsayısı üzerinden hesaplanıyor.

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        6 AYDA BİR ZAMLANIYOR

        Bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına göre her 6 ayda bir zamlanıyor. Buna göre, bedelli askerlik ücretleri temmuz ayında yüzde 19,31 oranında zamlanarak 217.871 TL’ye çıkacak.

        TL’nin dolar karşısında değerlenmesi nedeniyle bedelli askerlik ücretinin karşılığı ocak ayında 6.155 dolar iken temmuz ayında 6.677 dolara yükseldi.

        Bedelli askerlik ücreti 2019 yılı haziran ayında 31.343 TL olarak uygulandı. O tarihten bu yana 6 kat artmış oldu.

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        YOKLAMA KAÇAĞI OLANLARDAN HER AY 2.130 TL İLAVE ÜCRET ALINACAK

        Bedelli askerlik için müracaat edilen tarihe kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar hakkında, bu duruma düştükleri tarihten başvuru tarihine kadar her ay 2.130 TL ilave ücret alınacak. Ay kesri 1 gün dahi olsa 1 ay kabul edilerek 2.130 TL ücrete tabi olacak.

        GURBETÇİLER NE KADAR ÖDEYECEK?

        Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından, başvuru yaptıkları tarihteki bedelli askerlik ücretinin karşılığı olan avro veya diğer döviz cinsinden para alınıyor.

        Almanya’da bugün başvuru yapan bir gurbetçinin 6.229 Euro ödemesi gerekiyor.

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        #bedelli askerlik 2024
        #bedelli askerlik ücreti
        #memur maaş katsayısı
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