Belgrano - San Martin San Juan rakamlar

Arjantin Premier Lig heyecanı devam ediyor. Belgrano, 12 Ağustos 2018 Pazar günü San Martin San Juan takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 02:00. Ev sahibi Belgrano, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. San Martin San Juan, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 491. İddaa'da Belgrano kazanır 1.55, berabere biter 3.10, San Martin San Juan kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Karşılıklı gol var 1.85, karşılıklı gol yok 1.40 oranını kazandıracak.

Belgrano önceki hafta Newells Old Boys mücadelesinde 0-1 kazandı.

San Martin San Juan, San Lorenzo karşılaşmaında 1-3 yenildi.

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