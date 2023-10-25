B. Münih taraftarları Galatasaray taraftarlarına saldırdı!
İstanbul'da bugün oynanacak Galatasaray-Bayern Münih maçı öncesinde gece saatlerinde Taksim'e gelen yaklaşık 70 kişilik Alman taraftarı taşkınlık çıkartınca Türk taraftarlar ile arasında kavga çıktı. Tarafların birbirlerine karşılıklı masa, sandalye ve şişe fırlatması sonucu 4'ü Alman olmak üzere 5 taraftar hafif şekilde yaralandı. Yaşananlar kameralara yansırken, polisin müdahale ederek yapıştırdığı Alman taraftarlar otellerine yerleştirildi. Olayla ilgili tarafların şikayetçi olmadıkları öğrenildi
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Galatasaray ile karşılaşacak olan Bayern Münih taraftarları dün akşamdan itibaren İstanbul'a geldi. Gece saatlerinde İstiklal Caddesi'ne çıkan Bayern Münih taraftarları taşkınlık yapınca İstiklal Caddesi karıştı.
GECE 03.00'DE ARBEDE YAŞANDI
İstanbul'da olay, saat 03.00 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Arbede anları kameraya yansıdı.
İKİ TARAFTAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
DHA ve İHA'da yer alan habere göre, yaklaşık 70 kişilik Bayern Münih taraftarları ve yaklaşık 30 kişilik Galatasaray taraftarları arasında sokak kesişiminde tartışma çıktı.
ALMAN TARAFTARLAR TAŞKINLIK ÇIKARDI
Alman taraftarların taşkınlık çıkartması sonucu taraftar grupları birbirine girdi. Şiddetli bir şekilde birbirlerine masa, sandalye ve cam şişe fırlatan taraftarlara polis müdahale etti.
4'Ü ALMAN 5 KİŞİ YARALANDI
Polisin müdahalesi sonucu gruplar dağılırken, çıkan olaylarda 4’ü Alman taraftar olmak üzere 5 taraftar yaralandı.
TEDAVİLERİ YAPILDI
Polisin tarafları yatıştırmasının ardından taraftarlar kaldıkları otellere yerleştirildi. Öte yandan yaşanan olaylarda, Sondro S.‘nün (31) başından, Nico O.‘nun (28) kulağından, Markus H.‘nin (32) kaşından, Lars G.’nin (24) başından yaralandığı, Hakan B.’nin (48) ise gazdan etkilendiği öğrenildi.
ŞİKAYETÇİ OLMADILAR
Hastanede tedavilerin tamamlanan Alman taraftarlar, şikayetçi olmamaları üzerine kaldıkları otellere yerleştirildi.