Son dakika haberler: Bayern Münih taraftarları ile Galatasaraylılar arasında Taksim'de kavga çıktı! 5 yaralı var

Son dakika haberler: Bayern Münih taraftarları ile Galatasaraylılar arasında Taksim'de kavga çıktı! 5 yaralı var

B. Münih taraftarları Galatasaray taraftarlarına saldırdı! İstanbul'da bugün oynanacak Galatasaray-Bayern Münih maçı öncesinde gece saatlerinde Taksim'e gelen yaklaşık 70 kişilik Alman taraftarı taşkınlık çıkartınca Türk taraftarlar ile arasında kavga çıktı. Tarafların birbirlerine karşılıklı masa, sandalye ve şişe fırlatması sonucu 4'ü Alman olmak üzere 5 taraftar hafif şekilde yaralandı. Yaşananlar kameralara yansırken, polisin müdahale ederek yapıştırdığı Alman taraftarlar otellerine yerleştirildi. Olayla ilgili tarafların şikayetçi olmadıkları öğrenildi

Ajanslar Giriş: 25.10.2023 - 12:07 Güncelleme: 25.10.2023 - 12:07 facebook

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