Petrol, dolar kuru ve uluslar arası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları düştü. Bu gelişme, depolara indirim olarak yansıyacak. Pazartesiyi salıya bağlayan gece, benzin ve motorinde 15-20 kuruş aralığında indirim bekleniyor. Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre Brent petrol, 54-55 dolar düzeyinde işlem görüyor. Brent, eylül ayında 80 dolara kadar çıkmış, 100 doları görebileceği yönünde tahminler dile getirilmişti.

ULUSLARARASI PİYASALARDA BENZİNİN TONU 40 DOLAR DÜŞTÜ

Dolar kuru da ABD’nin Suriye’den çekileceğini açıklaması sonrasında gevşedi ve 5 TL 26 kuruştan işlem görüyor. Uluslararası piyasalarda da mazotun ton fiyatı 35 dolar, benzinin 40 dolar düştü.

PAZARTESİDEN SALIYA

Akaryakıt fiyatlarını etkileyen petrol, dolar kuru ve ürün fiyatlarında uluslararası piyasalarda görülen düşüş, benzin ve motorine indirim olarak yansıyacak. Pazartesiyi salıya bağlayan gece, benzin ve motorine 15-20 kuruş arasında indirim yapılması bekleniyor.

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