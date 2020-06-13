"Hangi gezegenden geldin sen?"

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Ümit Öztürk

SAAT: 21.00

YAYIN: beIN Sports 1

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Diaby, Atiba, Boateng, Boyd, Güven

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

SÜPER LİG PUAN DURUMU

BURAK YILMAZ CEZALI

Galatasaray maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Burak Yılmaz, Fraport TAV Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

6 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir, Tyler Boyd ve Jeremain Lens yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde Yukatel Denizlispor karşısında görev yapamayacak.

48. RANDEVU

İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 47 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşiktaş, 5'ini Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.

Siyah-beyazlıların attığı 104 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 41 gol kaydetti. Sezonun ilk yarısında Antalya'da yapılan müsabakayı Beşiktaş 2-1 kazandı.

BEŞİKTAŞ EVİNDE AÇIK ARA ÜSTÜN

Beşiktaş'ın, Antalyaspor karşısında ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı maçlarda rakibine açık ara üstünlüğü göze çarpıyor. Siyah-beyazlılar, Akdeniz temsilcisiyle, birini cezası sebebiyle Eskişehir'de yaptığı iç sahadaki 23 karşılaşmanın 18'inde sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 kez rakibine yenildi, 3 defa da berabere kaldı.

Beşiktaş, iç sahadaki maçlarda kırmızı-beyazlıların filelerini 48 kez havalandırırken, kalesinde 10 gol gördü. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı 3-2 kazanan Antalyaspor, Süper Lig'de Beşiktaş'a Vodafone Park'ta ilk yenilgiyi yaşatan takım olmuştu.