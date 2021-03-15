Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Beşiktaş'a konuk olacak. Medipol Başakşehir, kupada çeyrek finalde 1-1 sona eren maçın uzatma bölümünde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı. Peki Beşiktaş Başakşehir ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın detayları...
BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR ZTK MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Vodafone Park'taki mücadele saat 20.45'te oynanacak.
BAŞAKŞEHİR'DE EKSİKLER BULUNUYOR
Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Junior Caiçara, Boli Bolingoli, Junior Fernandes, Fredrik Gulbrandsen ve Mahmut Tekdemir Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.
Medipol Başakşehir'in muhtemel 11'i şöyle:
Volkan Babacan, Rafael, Epureanu, Ponck, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Berkay Özcan, Aleksic, Visca, Deniz Türüç, Crivelli.
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