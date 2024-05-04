Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının yazar yorumları

Diyeceksiniz ki, Kartal aynı Kartal, niye bu kadar etkili oynadı? Uzun süredir sakat olan Salih faktörü ön plandaydı dünkü oyunda. Uçan’ın karnesinde şu ana kadar 8 asist ve 3 gol var. Tam bir pasör, oyunda kaldığı süreçte, milimetrik paslarıyla arkadaşlarının pozisyon üretimine müthiş katkı sağladı. Kuşkusuz futbol kalitesini yukarı taşıyan Rizespor’u da unutmamak gerekir.

İki takım da eşitliği bozma adına inanılmaz bir enerji ortaya koydu, ancak galibiyete hasret kalan Kartal’ı uzatmada Worrall galibiyete taşıdı.