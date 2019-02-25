Süper Lig'in 23. haftasında dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşıyor...
> Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek Süper Lig'de bu sezon ilk kez üst üste 3 karşılaşma kazanan siyah-beyazlılar, sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe'yi de taraftarının önünde yenip seriyi 4 maça çıkarmak ve zirve takibini sürdürmek amacında. Beşiktaş, 23. haftaya 39 puanla girdi.
> Süper Lig'de 23. haftaya 24 puanla küme düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada giren Fenerbahçe, alt sıralardan kurtulmak için derbide galip gelmeye çalışacak. Ligde son iki maçını kazanamayan, UEFA Avrupa Ligi'ne de hafta içinde Rus ekibi Zenit'e yenilerek veda eden sarı-lacivertliler, derbide 3 puanı alarak taraftarlarını sevindirmeyi hedefliyor.
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE
STAT: Vodafone Park
HAKEMLER: Bülent Yıldırım, Mustafa Emre Eyisoy, Asım Yusuf Öz, Serkan Tokat
VAR: Cüneyt Çakır
AVAR: Tarık Ongun, Abdülkadir Bitigen
SAAT: 21.00
YAYIN: beIN Sports 1
CEZALI: Ljajic (Beşiktaş)
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Adriano, Dorukhan, Atiba, Lens, Kagawa, Güven, Burak
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
FENERBAHÇE: Volkan, İsla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Zajc, Dirar, Moses, Soldado
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
Jailson'la maça çıkması beklenen Ersun Yanal, ilk 11'de Zajc'a forma vererek orta sahada daha ofansif bir tercih yaptı.
BUNLARA DİKKAT!
FENERBAHÇE SON 5 DERBİYİ KAZANMADI
Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 5 derbide kazanamadı. Ligdeki son derbi galibiyetini 23 Eylül 2017'de Beşiktaş'a karşı alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 5 derbide 4 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.
DEPLASMANDA KAYIP
Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda 5 aydır galip gelemiyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon 11 maçta tek galibiyet yaşadığı dış sahalarda, 4 beraberlik, 6 yenilgi aldı. Bu sezon ligdeki tek deplasman galibiyetini 16 Eylül 2018'de Atiker Konyaspor maçında elde eden Fenerbahçe, daha sonraki 8 dış saha maçında kazanamadı. Fenerbahçe, dış sahada bu sezon gol yollarında da etkisiz kaldı. Deplasmandaki 11 maçın 7'sinde gol sevinci yaşayamayan sarı-lacivertliler, sadece 5 kez rakip fileleri havalandırabildi.
3 OYUNCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta Fenerbahçe karşılaşması öncesi üç oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Necip Uysal, Dorukhan Toköz ve Gary Medel derbide kart görmeleri halinde 24. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.
ERSUN YANAL GALİBİYETE HASRET
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, çalıştırdığı takımlarla Beşiktaş'a karşı son galibiyetini 12 yıl önce Vestel Manisaspor'un başında aldı.
- Beşiktaş'a karşı 7 farklı takımla 33 maça çıkan Yanal, sadece 5 kez galibiyet sevinci yaşadı.
- Ersun Yanal, Beşiktaş deplasmanındaki son galibiyetini 16 yıl önce Gençlerbirliği'nin başında elde etti.
- Fenerbahçe'nin başında 5 yıl sonra derbiye çıkacak Yanal'ın, sarı-lacivertlilerle 4 derbide 1 galibiyeti bulunuyor.
BURAK YILMAZ İLK PEŞİNDE
Süper Lig'in en tecrübelilerinden biri olan 33 yaşındaki oyuncu, geçmiş sezonlarda da formasını giydiği Beşiktaş'ta, derbi maçlardaki ilk golünü Fenerbahçe karşısında arayacak. Siyah-beyazlı takımda daha önce 2006-2007 sezonu ve 2007-2008 sezonunun ilk yarısı olmak üzere 1,5 sezon oynama fırsatı bulan Burak Yılmaz, derbilerde gol atamamıştı.
ŞENOL GÜNEŞ ERSUN YANAL'A KARŞI ÜSTÜN
- Spor Toto Süper Lig'de 25 Şubat Pazartesi günü karşılaşacak Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teknik direktörleri arasındaki rekabette, Şenol Güneş'in Ersun Yanal'a karşı üstünlüğü dikkati çekiyor.
349. RANDEVU
- Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 132, Beşiktaş 124 galibiyet aldı.
- 95 yıllık rekabette gol sayısında da Fenerbahçe'nin 479-437 üstünlüğü bulunuyor.
- İki takım arasındaki 125 lig maçında Fenerbahçe 46, Beşiktaş ise 39 kez galip geldi.
- Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 23 resmi maçtan sadece 4'ünü kaybetti.
- Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında son dönemdeki maçlarda gollerin büyük bölümünü yabancı futbolcular kaydetti.
- Rekabetteki son 33 maçta filelere giden toplam 91 golden 69'unda yabancıların imzası bulunuyor.
- Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki son 28 maçta ilk golü atan takım sadece 3 kez yenildi.
- İki takımın 24'ü Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası, biri de TFF Süper Kupa'da olmak üzere son 28 randevusunda öne geçen ekip 17 defa kazandı, 7 kez berabere kaldı.
- Geride kalan 28 maçın 17'sinde Fenerbahçe, 10'unda ise Beşiktaş ilk golü atarken, bir müsabaka golsüz bitti.
- Sarı-lacivertliler öne geçilen maçların 13'ünü kazanırken, siyah-beyazlılar 4'ünde rakibine üstünlük kurdu.
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