Beşiktaş'ın yeni yengesi
Beşiktaş, Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Çek futbolcu David Jurasek'i, eşi Nikola Jurásková ve kızları Valentina ile birlikte İstanbul'a getirdi. İşte Beşiktaş'ın yeni yengesi
Beşiktaş, Benfica’dan David Jurasek’i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı.
Çek futbolcu, eşi Nikola Jurásková ve kızları Valentina ile birlikte geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeyi imzaladı.
Böylece Nikola Jurásková resmen Beşiktaş’ın yeni yengesi oldu.
David Jurasek, 10 Mart 2024 tarihinde Nikola’ya evlilik teklifinde bulundu.
Çift, 21 Temmuz 2024’te hayatlarını birleştirdi.
Evliliklerinin hemen ardından Nikola, kızları Valentina’yı kucağına aldı.
Ayrıca Nikola Hanáková, Çek kökenli bir voleybolcu olarak da tanınıyor.
Fotoğraflar: Instagram