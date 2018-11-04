Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup olan Beşiktaş, son 6 resmi karşılaşmada adeta savunmayı unuttu.
Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ile Avrupa kupaları olmak üzere oynadığı son 6 resmi karşılaşmada 12 gol yedi. Sezonun ilk 14 karşılaşmasında 12 gol yiyen ve 0,8 ortalamada kalan Beşiktaş, son 6 maçta ise kalesinde ortalama 2 golü engelleyemedi.
Bu sezon ligde 11 ve Avrupa kupalarında 9 maça çıkan Beşiktaş, 20 resmi maçta 24 gol yedi. Siyah-beyazlı takım, bu 20 resmi karşılaşmada ortalama 1,2 golü kalesinde gördü.
LİGDE SON 6 SEZONUN EN KÖTÜ SAVUNMASI
Süper Lig'de 14 gol yiyen Beşiktaş, 11. haftalar itibarıyla son 6 sezonun en kötü savunmasını yaptı.
Ligde 2013-2014 sezonundaki 11. haftada 10 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, bir sonraki sezonda 11 gole engel olamadı. Şenol Güneş'in göreve geldiği 2015-2016 sezonun ilk 11 maçında 12 golü kalesinde gören Beşiktaş, sonraki sezon 9 gol yedi. Geçen sezon aynı dönemde 12 gol yiyen siyah-beyazlılar, son olarak 2012-2013'ün 11. haftasında yediği gol itibarıyla 16 gole ulaşmıştı.
Beşiktaş, 11. haftalar dikkate alındığında teknik direktör Şenol Güneş döneminin en kötü savunma performansını da bu sezon gösterdi.
Süper Lig'de bu sezonki 10 maçta gol yemekten kurtulamayan siyah-beyazlılar, sadece Kayserispor karşısında kalesini gole kapatmayı başardı.
KARİUS BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
İngiltere'nin Liverpool takımından kiralanan Alman kaleci Loris Karius, yediği gollerle eleştiriliyor.
Transfer olmasının ardından kaleyi Tolga Zengin'den alan Karius, şu ana kadar 11 resmi karşılaşmada görev aldı. Alman file bekçisi, söz konusu karşılaşmalarda 16 gol yedi.
Görev aldığı maçlarda yediği gol ortalamasının 1,4 olmasına engel olamayan Karius, 11 karşılaşmanın 10'unda kalesini kapatamadı. Loris Karius, sadece Kayserispor karşılaşmasını gol yemeden tamamlamayı başardı.
Ligdeki 8 karşılaşmada 9 gol yiyen Karius, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta kaleyi korudu ve 7 kez meşin yuvarlağı ağlarından çıkardı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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