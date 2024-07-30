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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'ta Ante Rebic ve Ajdin Hasic'in sözleşmeleri feshedildi - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ta Ante Rebic ve Ajdin Hasic'in sözleşmeleri feshedildi

        Yeni sezon öncesi kadro planlamasına devam eden Beşiktaş'ta iki ayrılık birden yaşandı. Siyah-beyazlılarda Ante Rebic ile Ajdin Hasic'in sözleşmeleri feshedildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 12:02 Güncelleme: 30.07.2024 - 12:02
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        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
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        Beşiktaş'ta bir yandan transfer arayışları sürerken, diğer taraftan da takımdan ayrılacak isimler konusunda çalışmalara hız verildi. Bu doğrultuda siyah-beyazlılarda iki ayrılık birden yaşandı.

        Beşiktaş'ta gelecek sezon takımda düşünülmeyen ve bir süredir takım antrenmanlarına alınmayan Ante Rebic ile Bosna Hersekli futbolcu Ajdin Hasic'in sözleşmeleri feshedildi.

        REBIC'TEN 23 MAÇTA 6 GOLE KATKI

        Beşiktaş'ın geçen sezon büyük umutlarla Milan'dan kadrosuna kattığı Hırvat futbolcu Rebic, siyah-beyazlı takımla 23 maça çıktı. Beklentilerin bir hayli altında kalan 30 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 1 gol atarken, 5 de asist yaptı.

        HASIC PARLAYAMADI

        Beşiktaş'ın 2020 yılında Dinamo Zagreb'in B takımından transfer ettiği Ajdin Hasic de kendisinden beklenen patlamayı bir türlü gerçekleştiremedi. 23 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu geçen sezon ülkesinin takımlarından Sarajevo'da kiralık olarak forma giydi.

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