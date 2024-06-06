Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan sportif direktör hamlesi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan sportif direktör hamlesi!

        Teknik direktörlüğe Giovanni van Brocnkhorst'u getiren Beşiktaş'tan sportif direktörlük için ise Brad Friedel hamlesi geldi

        Giriş: 06.06.2024 - 17:58 Güncelleme: 06.06.2024 - 17:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'tan sportif direktör hamlesi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Teknik direktörlük koltuğuna Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş'tan, sportif direktörlük hamlesi de yolda.

        Bu mevki için bir süredir arayışlarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, ABD'li Brad Friedel ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

        Bir dönem Galatasaray formasını da terleten eski kalecinin kısa süre içinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

        BİR DÖNEM GALATASARAY'DA FORMA GİYDİ

        Futbolculuk döneminde Galatasaray'ın 1995- 96 sezonunda kalesini koruyan Brad Friedel, aktif kalecilik kariyerini 2011'de Tottenham'da sonlandırmıştı.

        Hemen ardından Tottenham'da görev almaya başlayan Friedel, 2011-15 arası Gençlik gelişim performans merkezi çalışanı oldu. Sonrasında ise yine Londra ekibinde 1 yıl kadar da Pazarlama ve Yönetim departmanında çalıştı.

        2016-17'de ABD U19 Takımı'nı çalıştıran Friedel, sonrasında ise New England takımını çalıştırsa da 2 sezonun ardından görevinden ayrıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        La Nina etkisi başlıyor: Hava birden değişecek ani yağışlar olacak
        La Nina etkisi başlıyor: Hava birden değişecek ani yağışlar olacak
        Biden'dan bir gaf daha!
        Biden'dan bir gaf daha!
        Bir asılsız sipariş şoku daha!
        Bir asılsız sipariş şoku daha!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Kaybolduktan 3 hafta sonra cesedi bulunmuştu: Katil kayınbiraderi çıktı
        Kaybolduktan 3 hafta sonra cesedi bulunmuştu: Katil kayınbiraderi çıktı
        Hatay'dan Erzurum'a geldi, noterde dolandırıldığını anladı: Depremde ölen kızımın parası da içindeydi
        Hatay'dan Erzurum'a geldi, noterde dolandırıldığını anladı: Depremde ölen kızımın parası da içindeydi
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        Fenerbahçe'den Sterling bombası!
        Fenerbahçe'den Sterling bombası!
        "Swap hariç net rezervlerimiz, 4 yıl sonra ilk defa pozitife döndü"
        "Swap hariç net rezervlerimiz, 4 yıl sonra ilk defa pozitife döndü"
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        Aranan Beatles üyeleri bulundu
        Aranan Beatles üyeleri bulundu
        Japon Okawa'nın hayatı ikram edilen Türk çayıyla değişti
        Japon Okawa'nın hayatı ikram edilen Türk çayıyla değişti
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu