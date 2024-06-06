Beşiktaş'tan sportif direktör hamlesi!

Teknik direktörlük koltuğuna Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş'tan, sportif direktörlük hamlesi de yolda.

Bu mevki için bir süredir arayışlarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, ABD'li Brad Friedel ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Bir dönem Galatasaray formasını da terleten eski kalecinin kısa süre içinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.