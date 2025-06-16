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        Besim Dutlulu kimdir? Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkanı Besim Dutlulu kaç yaşında, nereli?

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından toplanan belediye meclisinde yapılan seçimde başkanlığa Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu seçildi. Peki Besim Dutlulu kimdir, kaç yaşında, nereli?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 17:22 Güncelleme: 16.06.2025 - 17:26
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        Besim Dutlulu kimdir?
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        Besim Dutlulu hayatıyla günün öne çıkan isimleri arasında yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek yerine başkanlık görevini yürütecek isim Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu oldu. Peki Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkanı Besim Dutlulu kimdir?

        BESİM DUTLULU KİMDİR?

        Besim Dutlulu, 29 Eylül 1979 yılında Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğdu. Annesi ve babası da eczacı olan Besim Dutlulu'nun babası Ahmet Dutlulu, 1994-1999 yılları arasında Doğru Yol Partisi'nden Akhisar belediye başkanlığı yaptı. İlk öğretimini Akhisar'da tamamlayan Dutlulu daha sonra İzmir'de yatılı okulda eğitimini tamamladı. Lise eğitiminin ardından Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde lisans eğitimine devam eden Dutlulu buradan 2005 yılında mezun olarak Akhisar'da bulunan ailesinin eczanesini işletmeye başladı. Üniversiteden mezun olduğu yıl eşi Özge Dutlulu ile evlendi. 2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan Dutlulu, bir süre Manisa Eczacı Odası'nın Akhisar İlçe Başkanlığı görevini de yaptı.

        Besim Dutlulu, 24 Ekim 2018 tarihinde 2019 Türkiye yerel seçimleri için Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanlığı aday adaylığını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden birden fazla aday adayı olunca 2 Aralık 2018'de Akhisar'da eğilim yoklaması gerçekleştirildi. Altı aday adayı arasında yapılan eğilim yoklaması sonrası en yüksek oyu alan Besim Dutlulu, Akhisar belediyesi başkanlığı için yapılacak seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı oldu.

        31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen 2019 Türkiye yerel seçimlerine Millet İttifakı'nın adayı olarak giren Besim Dutlulu, yapılan seçim sonrası oyların %55.41'ini (61.001 oy) alarak Akhisar'ın belediye başkanı olarak seçildi.

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in (48) oturduğu sitede havuzun makine dairesinde elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirmesinin ardından bugün toplanan belediye meclisinde yapılan seçimde CHP grubunun adayı Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yeni başkan oldu.

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