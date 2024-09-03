Bestekâr Kamuran Yarkın hayatını kaybetti

Şarkıcı Ferda Anıl Yarkın'ın babası bestekâr Kamuran Yarkın, 86 yaşında vefat etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medya hesabından Yarkın'ın vefatına ilişkin başsağlığı mesajı yayımlayarak; "Türk sanat müziğinin usta bestekarlarından Kamuran Yarkın'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Yarkın'ın cenazesi, yarın öğlen namazına müteakip İstanbul Sahrayıcedid Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak.